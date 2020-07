UNICEF E IMPACT HUB CARACAS CONVOCAN A SU PROGRAMA DE DESARROLLO “ESCALANDO IMPACTO 2020” PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 CON SOLUCIONES INNOVADORAS

Caracas, 29 de junio de 2020.- Como parte de su Plan Respuesta al COVID-19 en Venezuela, UNICEF e Impact Hub Caracas se unen para llevar a cabo el Programa Escalando Impacto 2020, el cual tiene por objetivo identificar y seleccionar soluciones innovadoras que contribuyan a mitigar las consecuencias del coronavirus en el país y que estén enmarcadas en cuatro categorías específicas: • Educación a distancia para niños en comunidades rurales sin

conectividad.

• Monitoreo a distancia de la recepción/utilización de suministros de salud, educación e higiene en hospitales y otros centros de salud.

• Comunicación comunitaria para el cambio de comportamiento y adopción de medidas de prevención e higiene.

• Diseño y producción local de suministros de salud, higiene y equipos médicos para enfrentar la pandemia COVID-19. Durante dos semanas, Escalando Impacto 2020 ayudará a los equipos a afinar y potenciar su producto mínimo viable por medio de un programa intensivo virtual de desarrollo que permitirá adecuar las soluciones a los pilotos seleccionados. El programa cuenta con seis módulos de aprendizaje bajo la modalidad de webinars (Adecuación del modelo de negocios para ejecución de pilotos, aplicación de estrategias de ejecución de pilotos, adecuación del modelo financiero para pilotos y futuro crecimiento, campaña de mercadeo y alianzas, presentación corta y comunicación y ejecución del plan piloto), mentorías personalizadas y redes de contacto que les facilite llevar su proyecto a una escala mayor. Una vez finalizada la etapa de desarrollo con los webinars de aprendizaje, los equipos tendrán la posibilidad de ejecutar durante dos semanas más, el plan piloto que diseñaron en localidades seleccionadas previamente por UNICEF, acompañados por sus respectivos mentores y bajo la coordinación y seguimiento de Impact Hub Caracas. UNICEF e Impact Hub Caracas invitan a todos los emprendedores con impacto social que están trabajando con iniciativas para contrarrestar las secuelas de COVID-19 a aprovechar esta oportunidad para escalar su proyecto y amplificar su impacto, postulándose a través de la web: https://caracas.impacthub.net/ convocatorias/ y llenando el formulario que allí se encuentra antes del 10 de julio de 2020. El programa inicia el 20 de julio.



Comunicaciones

Impact Hub Caracas caracas.comunicacion@ impacthub.net Celular: Aura Matheus, Gerente de Comunicaciones +58 424 2245556 Adriana López, Coordinadora de Comunicaciones +58 424 1525889 Oficina: +58 212 3133831/3133832 Av. Francisco de Miranda con 2da Av. Los Palos Grandes, Torre Parque Avila Piso 17. Los Palos Grandes. Caracas 1060, Venezuela. Web: caracas.impacthub.net @impacthubcaracas (Instagram-Facebook-Linkedin) @impacthubccs (Twitter) NOTA DE PRENSA