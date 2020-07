Unión Por Venezuela: Es urgente crear espacios de negociación que busque una solución pacífica a la crisis en el país”

Desde el espacio de encuentro ciudadano Unión Por Venezuela han decidido a través de un comunicado exhortar a la opinión pública, pero más específicamente a los factores políticos, la necesidad de crear mecanismos de negociación para allí poder generar decisiones acordadas logrando así la salida pacífica a la crisis venezolana. Sus integrantes ven como positivo que el presidente de Estados Unidos Donald Trump no descarte una reunión con Nicolás Maduro y que esta tenga como centro la salida a la crisis por la vía de elecciones justas y libres.

A continuación el comunicado:

El juego político se percibe “estancado”. Las partes no ceden mientras la crisis se agudiza, aumentan las cifras de contagio por COVID19 y crece la lista de niños comprometidos por mal nutrición. Hacer silencio no es una opción mientras la vida de millones sigue pendiendo en un hilo, prestarnos para aumentar el volumen de la confortación, tampoco.

En este sentido, ante la reciente polémica suscitada a raíz del libro de Jhon Bolton y las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde Unión por Venezuela decidimos destacar, de forma positiva, la aparición de una frase que creíamos fuera de lo posible en el contexto actual “salida pacífica”.

Es impensable otro camino distinto a este. Las elecciones justas y libres, serían un buen inicio para comenzar a construir esa salida pacífica, sin embargo, una negociación honesta, sería, de compromiso y garantías, es necesaria antes, durante y después de dicho proceso.

En referencia al tema electoral es necesario: generar las condiciones para garantizar la voluntad del pueblo, generando la transparencia que millones demandan. Nos ponemos a disposición de los sectores políticos e institucionales del país, en favor de generar espacios de encuentro para estas necesarias discusiones.

Es urgente abrir mecanismos que favorezcan el alivio del sufrimiento de millones de venezolanos y coadyuvar a que los actores internos reconstruyan el pacto democrático constitucional.

Ratificamos nuestro compromiso con la resolución pacífica de la crisis venezolana, a través del mecanismo de la negociación, es hora de hacer construir espacios de encuentro y pensar en una reingeniería del mecanismo de Oslo. Cualquier vía contraria a esta pudiera complicar aún más el panorama político y llevarnos a un callejón sin salida.

Comencemos por generar conciencia entre los diferentes actores que hacen vida en nuestra sociedad: políticos, civiles, militares, religiosos y otros. La resolución de la compleja crisis pasa porque nosotros mismos nos reconozcamos y entendamos.

¡Retomemos el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía!

Desde unión por Venezuela, un espacio ciudadano, amplio e incluyente para visibilizar las voces de la sociedad que clama cambio, apostamos a la unión de los venezolanos. Seguimos en terca búsqueda de los puntos comunes que ayuden a construir soluciones pacíficas, democráticas y constitucionales.

