La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford fue exitosa en monos.

El Instituto Jenner de la Universidad de Oxford ha probado exitosamente en monos. Los científicos estiman compartir los resultados con la comunidad en los próximos días para luego someter el estudio a la correspondiente revisión de pares, esto fue informado por The New York Times.

El proceso

Hace alrededor de un mes le aplicaron la vacuna a seis macacos Rhesus, que posteriormente fueron expuestos a grandes dosis del coronavirus SARS-CoV-2 buscando se infectaran y comenzara la prueba.

Los resultados

Casi un mes de después, los seis macacos infectados con coronavirus que portaban la vacuna permanecieron sanos.

«El macaco Rhesus es casi lo más parecido que tenemos a los humanos», dijo uno de los investigadores, Vincent Munster.

Después de este éxito, los científicos planean probar la inoculación en más de 6.000 personas a fines del próximo mes.

Disponibilidad de la vacuna

En el caso que la comunidad científica verifique su efectividad se pasaría a la fabricación de millones de dosis que podrían estar disponibles a partir de septiembre de 2020, pero aun así se requeriría una aprobación especial de los organismos respectivos.

