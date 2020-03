Varios infectados con Coronavirus en Florida

El Coronavirus se sigue expandiendo en todo el mundo, ya no solo son pacientes chinos en la zona cero de Wuhan, ha alcanzado más de 70 países.

En el estado de la Florida hay varios infectados. Los dos contagiados son una mujer que había viajado recientemente a Italia, uno de los países más afectados por el virus; entretanto, el otro paciente es un hombre de 60 años de edad que no había tenido contacto aparente con ninguna persona que hubiera viajado a alguno de los focos de infección. Ambos están estables.

Por el momento, 15 pacientes analizados han dado negativo, mientras que hay otros 6 casos a la espera de los resultados, 23 personas son examinadas y 184 personas están bajo vigilancia por haber viajado recientemente a Italia, China, Corea del Sur e Irán, países que se han visto afectados por esta epidemia.

«Nuestro objetivo es limitar el contagio, y creo que desde el principio el Departamento de Salud ha sido muy proactivo y diligente al respecto», señaló DeSantis.

El gobernador reiteró que las personas jóvenes y de mediana edad «sin ninguna condición previa» no corren peligro y no necesitarán ser hospitalizados. Sin embargo, la prioridad es la población «más envejecida» que presenta enfermedades como diabetes o presión arterial alta, entre otras.

Además, anunció la posibilidad de recibir financiación adicional de parte del Congreso para ayudar al estado a controlar la propagación del virus. Asimismo, habrá más restricciones en el país en lo que se refiere a los viajeros que vengan desde países como Italia o Corea del Sur.

