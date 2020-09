Varios quemados por extraer «Gasolina Blanca» de tuberías de PDVSA.

La explosión en los alrededores de una tubería de un gasoducto en Punta Gorda, municipio Cabimas del estado Zulia, puso en evidencia una práctica que se está haciendo recurrente para paliar la escasez de combustible en la entidad: extraer lo que llaman gasolina blanca o white spirit de las tuberías de Petróleos de Venezuela.

El pasado domingo una fuerte explosión, que fue seguida por un incendio, sobresaltó a los habitantes del sector Campo Unido II.

José Rondón, secretario de gobierno de Lagunillas, indicó que tres hombres resultaron con graves quemaduras cuando trataban de extraer el hidrocarburo, que explicó se comercializa como si fuera gasolina.

Los heridos fueron trasladados, primero al Hospital General de Cabimas y, luego, al Hospital Coromoto de Maracaibo.

Los afectados son Pedro Medina, de 30 años de edad, que presentó quemaduras en 70% de su cuerpo, Mario Pérez, de 51 años, con 36% de quemaduras, y Alberto Dávila, de 23 años de edad, con lesiones en 36% de su cuerpo.

Según el informe de los Bomberos de Cabimas en el lugar se recolectaron varios recipientes de plástico con el líquido, conocido como gasolina blanca.

La semana pasada, la Policía de Cabimas informó el arresto de cinco personas en el barrio Lucas Diamante, en Punta Gorda. Estaban en el patio de tanques de Pdvsa. Fueron detenidas mientras extraían el combustible de las tuberías. En el procedimiento incautaron 15 bidones plásticos llenos del líquido.

