Venezuela arranca el 2022 con los precios de inmuebles por el suelo cayendo casi 80%

Venezuela arranca el 2022 con los precios de inmuebles por el suelo. De acuerdo a la Cámara inmobiliaria del Estado Carabobo, mucha oferta, poca demanda y la imposibilidad de créditos bancarios que propulsen tanto el sector primario como el secundario, hacen que los precios se hundan por no existir compradores en un mercado principalmente de vendedores.

Los precios de los inmuebles en el estado Carabobo presentan un declive con una baja de entre 70% y 75%.

En una entrevista concedida a Fedecámaras Radio, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, José Osio, explicó que esto se debe a la poca demanda por parte de compradores, al no haber carteras de créditos bancarios. Este hecho hace que la única opción para comprar una vivienda sea de contado, una alternativa a la que pocos pueden acceder.

Su afirmación concuerda con la del presidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo, Mario Gonzáles Ponce. Este advirtió anteriormente que, una vivienda en Venezuela es 81,82% más barata que en el resto de América Latina. Según detalló, en este continente el metro cuadrado se cotiza entre dos mil a tres mil 300 dólares, mientras que en Venezuela está entre 600 y 700 el metro.

Sin embargo, hay casa en el mercado primario de Carabobo que se ofertan hasta en 150 y 400 dólares el metro cuadrado, en las cuales se ha hecho una inversión de hasta 700 dólares para su edificación.

En este sentido, los expertos señalan que la situación ha conllevado a una paralización del sector de la construcción, ya que se trabaja a pérdida.

Factores que influyen en la baja de precios de inmuebles

Osio destacó que los diferentes escenarios que se han presentado, la crisis del país y la llegada de la pandemia por ejemplo, han incidido también.

«Se podría decir que se generó un pico-valle-pico, ya que en el 2019 se hicieron transacciones, en el 2020 cayeron casi a la mitad debido a la cuarentena y todo lo que esto conllevó y, finalmente, el año 2021 fue para reactivarse porque las personas comenzaron a vacunarse y se adaptaron a las distintas situaciones», dijo.

Sin embargo, se mostró esperanzado con respecto al 2022. Consideró que, los precios de los inmuebles podrían aumentar en 2% a 5%.

Venezuela arranca el 2022 con los precios de inmuebles por el suelo cayendo casi 80% was last modified: by

En: Economía