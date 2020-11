Venezuela con casi 100.000 casos de COVID-19.

Al cumplirse 250 días de la pandemia en el país, la noche de este viernes 20-N, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que ya son más de 99 mil los casos que acumula Venezuela.

Venezuela, resumió, hasta la presente fecha tiene un total de 99.017 contagios, los pacientes recuperados son 94.046 (95%), como casos activos se manejan 4.105 y el total de fallecidos es 866.

A las 10:50 pm, a través de publicaciones en twitter, dijo que en las últimas 24 horas se detectaron un total de 352 nuevos contagios: 281 casos comunitarios y 71 «importados».

Táchira fue la entidad que este viernes registró la mayor cantidad de enfermos (63), con casos activos en 4 municipios; le siguen los estados: Yaracuy (62) y Mérida (35). Sobre el Zulia se conoció que sumó 4 nuevos casos.

