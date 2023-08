VENEZUELA: INAC e IAIM afinan estrategias para fortalecer gestión aeroportuaria del principal aeropuerto del país

INAC e IAIM afinan estrategias para fortalecer gestión aeroportuaria del principal aeropuerto del país

Prensa MPPT – INAC (16.08.2023).- El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), MG Juan Teixeira, y el Director del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetia (AIM), GB Antonio Rojas Annette, sostuvieron este martes una reunión estratégica para afinar planes de acción que permitan continuar elevando los niveles de calidad y eficiencia de la principal terminal aeroportuaria de la nación.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron temas referentes a la seguridad aeroportuaria, la calidad de los servicios ofrecidos a los pasajeros, a infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones, así como la implementación de tecnologías de última generación que faciliten los procesos operativos y garanticen máxima eficiencia en todas las actividades de AIM.

La Autoridad Aeronáutica de Venezuela resaltó el compromiso del Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela y del INAC, en trazar estrategias conjuntas que permitan mantener en óptimos niveles los estándares de calidad y seguridad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar».

Por su parte, el Director del IAIM aseguró que se implementarán todas las acciones necesarias para mejorar la experiencia de los usuarios y de las empresas aeronáuticas en el aeropuerto, priorizando los procesos operativos y la seguridad tanto de pasajeros y como del personal técnico aeroportuario.

Ambas autoridades acordaron establecer mesas de trabajo periódicamente para evaluar los avances y el impacto de las estrategias analizadas durante la reunión.

De esta manera, la Gran Misión Transporte Venezuela reafirma su compromiso de trabajar arduamente para brindar un servicio de calidad a los usuarios y acelerar el desarrollo de la industria aeronáutica de la Patria.