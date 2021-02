VENEZUELA: OVSP indica que 75,6% de los valoran negativamente el servicio de agua

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en su más reciente levantamiento, realizado en 12 ciudades del país durante los meses de octubre y noviembre de 2020, determinó que el 75,6% de los encuestados que califican negativamente el servicio de agua potable opinan de esta forma por la inconstancia en la recepción o la falta total del suministro a través de tuberías.

En cuanto a los resultados por ciudades relacionados con la calidad del servicio, Punto Fijo con el 90,3%, seguida de Barquisimeto y Barinas, ambas con el 84,5%, se posicionaron como las urbes con los mayores índices de valoraciones negativas del servicio debido a las razones mencionadas (inconstancia y falta del suministro).

Entre otros datos destacables, en relación con las frecuencias de recepción del suministro de agua, la más reportada por los ciudadanos fue la de “tres días a la semana” con un total de 10,7% siendo Barquisimeto con 20,8%, Caracas con 17,5% y San Cristóbal con 13,2% las urbes que encabezaron la lista. Seguidamente, la frecuencia de “dos días a la semana” fue la segunda con los mayores índices arrojando un 10,2% de las opiniones, posicionándose Valencia (26,2%) y Barcelona (13,7%) como las ciudades con las mayores proporciones de ciudadanos que afirmaron recibir el servicio en dichos intervalos.

Dentro de las frecuencias menos reportadas por los consultados en la recepción del suministro de agua, se encuentran “cada quince días” con un 9,9%, destacándose Maracaibo (28,4%) y Barquisimeto (15,1%); y “una vez al mes” con 5,5%, con mayor concentración en la ciudad de Porlamar con el 22,2% de las menciones.

Asimismo, solo un 18,6% de los ciudadanos encuestados indicó que recibe el suministro de agua por tuberías sin interrupciones, siendo San Cristóbal con 39,9%, Mérida con 39,6%, San Fernando de Apure 31,8% y Barinas con 26,9%, las ciudades que en mayor proporción se aprecó esta condición. Contrariamente, Maracaibo con sólo un 5,6%, Porlamar con 3,8% y Punto Fijo con 3,4% de las respuestas, son las ciudades donde menos se apreció continuidad en el servicio.

Julio Cubas, vocero del OVSP señaló: “A través de este estudio, también se determinó que un 10,7% de los consultados indicó que no recibe el suministro de agua, observándose los mayores índices de estas respuestas en las ciudades de Punto Fijo con 37,1% y Ciudad Bolívar con 23,2%”.

Si bien el 91,7% de consultados en las doce ciudades evaluadas posee sistemas de tuberías en sus hogares, solo un 31,1% calificó de manera positiva el servicio de agua, encontrándose que son las ciudades como San Cristóbal (65,3%), Mérida (63,0%) y Barcelona (34,1%) las que concentran las mayores proporciones de esta índole, mientras que Punto Fijo (9,3%), Porlamar (10,3%) y Maracaibo (16,9%) se ubicaron con las más bajas valoraciones positivas.

Finalmente, de acuerdo con la información recopilada por el Observatorio de Redes y Medios de Comunicación, durante el mes de diciembre se reportaron diversos eventos de fallas relacionados con el servicio de agua que van desde interrupciones, denuncias de mala calidad, protestas, entre otros. Entre los reportes de falta de servicio, los períodos de interrupción oscilaron desde unos 10 días hasta los seis años, como lo fue el caso de la comunidad de Carutico en el estado Anzoátegui.

Agenda OVSP

