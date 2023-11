Venezuela ratifica cumplimiento de las normas y métodos emanados por la OACI

Prensa MPPT– INAC (24.11.2023) Como parte de los encuentros estratégicos para afianzar los lazos de cooperación, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Cnel. Leonardo Briceño Dudamel, se reunió con diversas autoridades internacionales durante la 3ra Conferencia sobre la Aviación y los Combustibles Alternativos (CAAF/3), que se lleva a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Durante estos encuentros, el presidente del INAC, tuvo la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con el señor Thiago Sousa Pereira, Director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, Leonardo Blengini, Presidente del Comité Ejecutivo de la CLAC y Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica – DINACIA Uruguay.

De igual forma, la máxima autoridad aeronáutica venezolana se reunió con el Sr. Mohamed Khalifa Rahma, Director de la Oficina de Transporte Aéreo de la OACI, del mismo modo con Juan Carlos Salazar, Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Salvatore Sciacchitano, Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), esto con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de combustibles alternativos en la aviación.

Es importante destacar que, uno de los principales temas abordados fue la necesidad de reducir las emisiones de carbono en la industria de la aviación. En este sentido, discutieron diversas estrategias y tecnologías que permiten disminuir el impacto ambiental de esta industria, como el uso de biocombustibles y la implementación de medidas de eficiencia energética.

Además, se resaltó la importancia de fomentar la cooperación internacional en este ámbito, para compartir conocimientos y buenas prácticas. Asimismo, se destacó el hecho de promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la producción de combustibles más sostenibles y eficientes.

El presidente del INAC manifestó el compromiso del Gobierno Bolivariano en impulsar estas iniciativas en el ámbito nacional, como se establece en el quinto objetivo del Plan de Patria. Asimismo, señaló que Venezuela, avanza en su tarea de promover innovaciones tecnológicas y científicas, en pro de contribuir con las regulaciones aeronáuticas.

Finalmente, estos encuentros durante la CAAF/3 evidenciaron el compromiso del Estado venezolano en promover la investigación y la producción de combustibles alternativos en la industria de la aviación, en miras de reducir el impacto ambiental y aportar en la sostenibilidad del sector.

Prensa INAC – Jessica Carreño