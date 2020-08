Venezuela reporta 895 nuevos casos de Covid-19 y 9 fallecimientos.

Un total de 895 nuevos contagios de Covid-19 reportó Venezuela este martes 18 de agosto, de los cuales 856 son de transmisión comunitaria y 39 importados.

La información la suministró Delcy Rodríguez, una vez más desde su cuenta de Twitter y detalló que con esta cifra se elevan a 35.697 el total de contagios, de los cuales 24.561 están recuperados.

Los casos comunitarios se distribuyen:

Distrito Capital: 282 nuevos casos.

Miranda: 164 nuevos casos.

Monagas: 99 nuevos casos.

Zulia: 94 nuevos casos.

La Guaira: 59 nuevos casos.

Sucre: 44 nuevos casos.

Aragua: 34 nuevos casos.

Yaracuy: 27 nuevos casos.

Bolívar: 14 nuevos casos.

Anzoátegui: 10 nuevos casos.

Apure: 9 nuevos casos.

Mérida: 7 nuevos casos.

Nueva Esparta: 5 nuevos casos.

Delta Amacuro: 5 nuevos casos.

Táchira: 2 nuevos casos.

Trujillo: 1 nuevo caso.

Agregó que a la fecha hay 10.839 casos activos, de los cuales 6.377 están en hospitales, 4.284 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 178 en clínicas privadas.

En cuanto a la condición actual de los casos activos, puntualizó que 6.661 pacientes están asintomáticos, 3.856 presentan insuficiencia respiratoria leve, 337 presentan insuficiencia respiratoria moderada y 85 se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos por insuficiencia respiratoria grave.

También se reseñó que nueve personas fallecieron por la Covid-19 para elevar el número de víctimas mortales a 297.

Se trata de tres fallecidos en el Distrito Capital: 2 hombres de 66 y 71 años y una mujer de 60 años; dos hombres de 71 y 66 años de Carabobo, una mujer de 73 años del Zulia, una mujer de 61 años de Amazonas, un hombre de 61 años de Sucre y un hombre de 52 años de Mérida.

