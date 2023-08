Venezuela se prepara para reactivar operaciones en San Antonio del Táchira.

Prensa MPPT – INAC (24.08.2023).- El ministro del Poder Popular para el Transporte (MPPT), GD. Ramón Velásquez Araguayán, y el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), MG Juan Teixeira Díaz, se reunieron este miércoles con representantes de las líneas aéreas nacionales con el objetivo de evaluar detalles e implementar, de manera inmediata, nuevas rutas aéreas que incrementen la conectividad local a través del Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez, ubicado en la ciudad de San Antonio, estado Táchira.



Durante la reunión, que se realizó en la sede del INAC en Caracas, el ministro Araguayán recalcó la importancia de desarrollar la conectividad de este aeropuerto, gracias a que de esta manera se acelerará el crecimiento del sector aéreo venezolano y se ofrecerán nuevas rutas de conectividad a los ciudadanos. “Este destino va a ayudar a la industria, en especial a las aerolíneas nacionales. Debemos seguir incrementando las conexiones nacionales en beneficio del bienestar y la seguridad del pueblo venezolano”, resaltó el titular de la cartera de transporte.



Por su parte, el presidente del INAC destacó que el gran objetivo del Gobierno Bolivariano es convertir a Venezuela en un importante centro de conexión para la región, por lo que se avecinan nuevos proyectos para incrementar la conectividad aérea nacional e internacional. “Nosotros, como sector aéreo, somos un motor económico y una palanca para el desarrollo de la nación”, enfatizó.



En este sentido, el presidente de la aerolínea Avior, Juan Bracamonte, celebró la iniciativa de reactivar las operaciones aerocomerciales en el aeropuerto de San Antonio, y destacó también el incremento de 58% en operaciones nacionales y 26,8% en vuelos internacionales en comparación con las estadísticas previas a la pandemia del Covid-19, “Venezuela puede contar con el apoyo de todas las líneas aéreas. Recuperamos nuestra capacidad de transporte y conectividad y eso es un dato que debemos celebrar”, sostuvo.

El Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela, continúa implementando iniciativas que apunten al crecimiento de la aviación civil venezolana, todo ello en procura del bienestar y fortalecimiento de la economía nacional.