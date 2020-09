Venezuela sobrepasó los 70000 caso de COVID-19

Un total de 967 casos positivos de Covid-19 se confirmaron en Venezuela este jueves 24 de septiembre, de los cuales 921 contagios son de transmisión comunitaria y 46 importados.

Con estas cifras se elevan el total de pacientes positivos a 70.406 de los cuales 10.080 están activos, 59.745 recuperados (86%), 5.744 en Hospitales, 3.883 en CDI y 453 en Clínicas Privadas.

Los casos comunitarios se ubican en:

Aragua 125 casos.

Distrito Capital 120 casos.

Yaracuy 103 casos.

Falcón 99 casos.

Miranda 68 casos.

Barinas 60 casos.

Zulia 53 casos.

Mérida 37 casos.

Anzoátegui 36 casos.

Delta Amacuro 35 casos.

Lara 31 casos.

Cojedes 23 casos.

La Guaira 22 casos.

Carabobo 21 casos.

Bolívar 16 casos.

Monagas 16 casos.

Apure 15 casos.

Nueva Esparta 14 casos.

Portuguesa 12 casos.

Guárico 7 casos.

Táchira 5 casos.

Amazonas 3 casos.

La cifra de fallecidos asciende a 581, con siete nuevos decesos confirmados hoy.

1 mujer de 76 y 2 hombres de 69 y 40 años de Apure.

2 hombres de 68 y 81 años de Aragua.

1 hombre de 60 años de Mérida.

1 hombre de 64 años de Miranda.

Con el reporte de hoy el Zulia acumula 6.288 contagios de Covid-19 y 87 decesos por la enfermedad.

Venezuela sobrepasó los 70000 caso de COVID-19 was last modified: by

En : Noticias Nacionales