Venezuela suspende vuelos con de Panamá y República Dominicana por el coronavirus.

El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la noche de este sábado suspender los vuelos provenientes de los países República Dominicana y Panamá, esta medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela.

En declaraciones a los medios, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, indicó que esta medida entrará en vigor por 30 días desde esta misma noche del 14 de marzo.

Esto corresponde a las decisiones que realizan algunos viajeros, provenientes del continente europeo, de hacer escalas de vuelo para arribar al país suramericano luego que también se suspendieran las conexiones aéreas con Europa el viernes.

«Suspender por 30 días los vuelos procedentes desde Panamá y República Dominicana hacia Venezuela. Esa prohibición se hace vigente a partir de esta misma noche para proteger aún más a todo nuestro pueblo», dijo.

Venezuela suspende vuelos con de Panamá y República Dominicana por el coronavirus was last modified: by

En : Economía