Venezuela trabaja para fortalecer la conectividad aérea con la región suramericana

Prensa MPPT- INAC– El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Juan Manuel Teixeira Díaz, acompañado de su equipo gerencial y el embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil, el excelentísimo Manuel Vicente Vadell, sostuvieron un fructífero encuentro virtual con el vicepresidente de la aerolínea brasileña Gol, con el objetivo de evaluar el estatus de la relación aerocomercial vigente y establecer hoja de ruta para el futuro.

El MG. Juan Teixeira, expresó que espera que pronto las aeronaves de Gol aterricen en Maiquetía, y el INAC desde ya pone a disposición su equipo de especialistas de transporte aéreo y seguridad aeronáutica para hacerles el acompañamiento, a fin de que la aerolínea pueda presentar los requisitos exigidos por la Autoridad Aeronáutica venezolana de manera satisfactoria, considerando que ambos países cuentan con un acuerdo de servicio aéreo vigente.

Por su parte, el representante de esta aerolínea brasileña, Sr. Alberto Fajerma, comentó: “Nosotros estamos muy entusiasmados de volver a volar a Venezuela”; comprometiéndose a trabajar en beneficio de la conectividad aérea de ambas naciones, siempre velando por la seguridad y el bienestar de los pasajeros y cumpliendo con todas las regulaciones aeronáuticas establecidas por el Estado venezolano.

De esta manera el Gobierno Bolivariano a través de la Gran Misión Transporte Venezuela y el INAC, promueve la conectividad aérea con los países de la región suramericana para fortalecer el sector aeronáutico del país, el cual representa un eje transversal de la economía para todos los demás sectores productivos de la nación.