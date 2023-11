Venezuela y Colombia acuerdan nuevas rutas aéreas entre ambas naciones

Prensa MPPT (20/11/2023).- Como parte de las alianzas suscritas entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, se anunció este lunes la implementación de nuevas rutas aéreas que fortalecerán la conexión entre ambas naciones.

El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó a través de las redes sociales:“Como parte de los acuerdos consolidados, durante la visita del presidente Gustavo Petro, anunciamos las nuevas rutas aéreas, que conectarán a nuestra patria, con nuestros hermanos colombianos. ¡Una vez más, nuestro presidente Nicolás Maduro, enarbola las banderas del bolivarianismo y la integración! ¡Venezuela y Colombia unidas!”.

De esta manera, en las próximas semanas se iniciarán los vuelos de conexión directa entre las siguientes ciudades: Maiquetía – Bogotá – Maiquetía, Valencia – Bogotá – Valencia, Barcelona – Bogotá – Barcelona y Maiquetía – Medellín – Maiquetía.

“Ahora es que se puede hacer mucho más a nivel de economía, comercio, integración y turismo, ha habido un incremento tremendo de comercio e intercambio. Estamos concretando una integración histórica y fundamental para el desarrollo de la prosperidad de los dos pueblos”, enfatizó el mandatario neogranadino desde el Palacio de Miraflores.

Por su parte, el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, expresó que junto a su homólogo colombiano llegaron a importantes acuerdos en materia climática, ecológica, energética, comercial y migratoria, lo que le permitirá a ambos países continuar consolidando sus relaciones bilaterales.

Es así como estas nuevas rutas suman otro paso importante para la integración de Venezuela y Colombia, al afianzar la diplomacia y cooperación estratégica para el desarrollo de ambos pueblos.