VIDEO del Knockout de Canelo Álvarez a Serguéi Kovalev

En un impresionante Knockout culminó la pelea entre Canelo Álvarez y Serguéi Kovalev, propinado por Canelo a su rival.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha publicado un video del poderoso Knockout con el que derrotó este sábado a su rival, el ruso Serguéi Kovalev, que no logró defender su cinturón y cedió ante el duro golpe.

El boxeador mexicano dejó Knockout a Kovalev en el asalto 11 y se llevó el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), convirtiéndose en tetracampeón en distintas categorías. Álvarez primero le propinó un gancho de izquierda al mentón que hizo tambalear a su rival y dar un paso atrás, y enseguida lo noqueó con un gancho de derecha. En toda su carrera de más de 50 combates, ‘Canelo’ solo perdió una vez, contra Floyd Mayweather.

4 X WORLD CHAMPION 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

En : Boxeo