Zona 7 te pone a bailar reggaetón con “Mójate”

La agrupación venezolana Zona 7, se encuentra de estreno con “Mójate”, este nuevo sencillo fue compuesto por la agrupación junto a Reymond Montes, quien también se encargó de la producción trabajando de la mano de Maxter «El de la magia». Este promocional es de género reggaetón perreo, ritmo que desde hace algunos años al igual que el merengue, han sido característicos de la agrupación.

La imagen de Zona 7 está conformada por Gregorio Stasenko “Greko”, Daniel Herrera “Dalion” y Gustavo Yanes “Tavo”.

Zona 7 sigue alternando la promoción en medios de comunicación con las presentaciones en vivo. Su repertorio está compuesto por todos esos temas que el público ya conoce y ha bailado durante años: “El Trencito”, “Zámpate”, “Apoderado”, “Que no se acabe la fiesta”, “Mujeres Calientes”, “Mírala” junto a Oscar D´ León y la Mazucamba, “Vivo en el limbo” un featuring junto a Salserín y sus más recientes sencillos “Suéltala”, “Muy dura”, “La rumba”, entre muchos otros.

Conoce todo lo nuevo que Zona 7 tiene preparado visitando sus redes sociales @zona7music @grekozona7 @dalionve @tavotrebol y visitando su canal oficial de YouTube “Zona7 Oficial”.

Promotor:

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional

Redes:

@ d avidlealramirez

