Independiente 81 le canta a la falsa noción de libertad en su nueva canción ‘En nombre de ella’

‘En nombre de ella’ le canta a la falsa libertad, a las mentiras detrás de las guerras, la hipocresía y a la ridiculez de la política mundial en tono skate punk.

Después de iniciar el año compartiendo tarima con Blast55, Pepe Bocadillo y Espericles; de haber recibido elogios con su primer sencillo de 2024 titulado ‘Básico’ gracias a su calidad audiovisual y a conservar su espíritu pop punk y su lado más frívolo, y de haber sido reseñados en medios de Colombia y Latinoamérica, Independiente 81 regresa con novedades musicales.

«Hemos sentido una buena recepción, tanto en medios de comunicación como en plataformas musicales. Nos han reseñado incluso en medios de España lo que demuestra que el rock se sigue moviendo en el público de habla hispana. Los comentarios han sido bastante positivos sobre el sencillo y el video también ha ayudado para despertar el interés del público», cuenta el grupo.

‘En nombre de ella’ es lo nuevo de Independiente 81, el sencillo con contenido más político en la carrera de la banda. Habla sobre cómo se usa el concepto de libertad para justificar, legitimar cualquier incursión armada en el mundo. Es perfecta para escuchar en esos días que haya ganas de punk rápido y oscuro, cuando se quiera soltar y sacar toda la basura acumulada, y cuando se quiera meterle un poco de veneno a la vida.

Ella es la «libertad» y se ha convertido en la excusa perfecta para aceitar una economía de guerra de la cual es casi imposible salir, pero que solo beneficia a unos cuantos. La libertad se convirtió en un concepto tan manoseado que ha dejado de tener significado. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Libertad para quiénes? ¿Libertad para qué? ¿Libertad hacia quién?

«No sabemos qué intereses reales hay detrás de las guerras que inician año tras año, o bueno sí, son intereses económicos y geopolíticos para mantener la supremacía mundial de países como Estados Unidos. La clase política de este país, sin importar el partido que esté en el poder, ha incursionado en regiones del mundo como Ucrania, algún país del Medio Oriente, los Balcanes, el sudeste asiático y hasta Centroamérica, para asegurarse un dominio mundial. A estos desalmados y pirómanos sólo les interesa un orden unipolar en donde controlen los designios del mundo entero. Lo más dramático de todo es que no hay diferencia así esté Biden, Trump, Bush, Reagan, Clinton u Obama en el poder, aunque nos lo quieran hacer creer; todos van por lo mismo. Para ellos, el mundo es un ajedrez y todos somos fichas dentro del juego, objetos prescindibles, cual fusibles», enfatiza la banda.

‘En nombre de ella’ le canta a las mentiras detrás de las guerras, la hipocresía y a la ridiculez de la política mundial en tono skate punk. Con esta canción la banda invita a no dejarse meter los dedos en la boca. Es importante seguir cuestionando todo, mirando qué hay detrás de los grandes eventos del mundo. Independiente 81 hace un llamado a desconfiar de los discursos oficiales que los grandes medios amplifican, eso que en la academia llaman la «narrativa», eso que se cree que es «la verdad», pero es una verdadera farsa.

Más que un video, en esta ocasión la banda presenta un visualizador en el que la letra de la canción se sumerge en un paisaje oscuro, donde la penumbra y el contraste son elementos dominantes que dan vida a una atmósfera inquietante y visualmente ruidosa. Es una composición de formas geométricas triangulares que se despliegan de manera fragmentada en la pantalla al ritmo de la música. Estas formas, a menudo distorsionadas y en constante movimiento, añaden una sensación de dinamismo y agitación al visualizador. Las aristas afiladas de los triángulos contrastan con el paisaje bogotano capturado desde el tren de la Sabana, creando un efecto visual que evoca una sensación de tensión y caos ordenado.

Según Independiente 81, «Todos venimos siendo engañados por conceptos vacíos de significado y, lo preocupante, es que hace rato dejamos de darnos cuenta. Nos peleamos entre amigos y familiares por guerras que nada tienen que ver con nosotros ni con nuestros intereses. Defendemos alguna posición creyendo que sí representa nuestros valores. Es hasta risible si uno lo piensa bien. Sería bonito que dejáramos de ser los tontos útiles del establecimiento; a lo mejor serviría para algo. La realidad es mucho más compleja de lo que nos quieren hacer creer, tan solo es necesario esforzarse un poco más para entenderlo».

Con su anterior sencillo ‘Básico’, Independiente 81 juega con su lado más frívolo mediante un ritmo y melodía pop punk; por su parte, ‘En nombre de ella’ es una canción más seria con un contenido político y un beat más rápido, mostrando un lado más skate punk de la banda.

La portada de ‘En nombre de ella’ es una composición hecha con partes del video de la canción, que utiliza formas geométricas triangulares fragmentadas. Estas formas contrastan con imágenes del paisaje bogotano capturadas desde el tren de la Sabana.

Antes de lanzar el disco ‘Ruido blanco’ en su totalidad a mitad de año, Independiente 81 publicará el sencillo ‘Llévame a casa’. Además, planea un concierto de lanzamiento de álbum en Bogotá junto a bandas amigas. El grupo también espera poder llevar su música a otras ciudades del país.

Independiente 81 le canta a la falsa noción de libertad en su nueva canción ‘En nombre de ella’ was last modified: by