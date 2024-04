BADIR “EL BOHEMIO DE LA NUEVA GENERACION”

Este artista cantautor dominicano tiene una carrera artística que desde su lanzamiento logro posicionarse en el gusto popular, poseedor de una voz cálida que cautiva al interpretar, logrando una conexión inmediata con su público.

En su corta carrera ha logrado colaboraciones con importantes artistas de su género como Wason Brazoban, Techy Fatule, Pavel Núñez, Cristian Alexis, así como con traer a su género otros de la talla de Milly Quezada, José Alberto “El Canario”, entre otros.

UNA EXPERIENCIA EL NEGOCIO EL ARTISTA RECORRE UN REPERTORIO DE SUS CANCIONES Y OTRAS PRESTADAS QUE SON EXITOS DE LA MUSICA ROMANTICA LATINOAMERICANA, LOGRANDO UNA CONCECION CON EL PUBLICO QUE HACE DE SUS SHOWS, UNA EXPERIENCIA ENTRE EL ARTISTA Y EL PUBLICO.

BADIR ha construido su marca en la redes sociales, con el tiempo ah logrado tener un importante número de seguidores que tienen la peculiaridad de asegurar un engagement y buenas interacciones con sus seguidores. “REDES SOCIALES” +40K REALES Y ACTIVOS @badiroficial

Badir nos llega con el tema “Me das permiso” was last modified: by