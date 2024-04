La Paris All Star Orchestra lanza su nuevo sencillo “Yo Soy La Rumba” con Kevin Gabriel

La Paris All Star Orchestra tiene el placer de anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Yo Soy La Rumba”, en colaboración con la sensación de la salsa, Kevin Gabriel. Este tema, compuesto por el talentoso José Berrios, es una celebración vibrante del género que promete cautivar a los amantes de la música latina en todo el mundo.

Kevin Gabriel, también conocido como el “Gallito de la Salsa”, nació el 2 de mayo de 2003 en Ponce, Puerto Rico. Desde los 8 años, ha estado perfeccionando su arte en la salsa, guiado por su padre Maximino Rivera y su abuelo Minito Rivera. Su participación con grupos destacados como El Conjunto Caribeño y Conjunto la Perla, así como su incursión en la bomba y plena junto a Cao Velez Franceshi y sus Guayacanes de San Antón, han establecido a Kevin como una figura prominente en la escena musical.

El ingeniero de grabación, mezcla y masterización, Eric Maldonado, ha jugado un papel crucial en la producción de este sencillo, llevado a cabo en el Paris Recording Studio en Tampa, Florida. Con su experiencia y oído experto, Eric ha ayudado a dar vida a “Yo Soy La Rumba” con una calidad de sonido excepcional.

Créditos

* Jose Berrios – Compositor

* Kevin Pagan – Bajo y Arreglo

* Adan Perez – Piano

* Javier Tito Alvarez – Percusion

* Yoandy Vera – Trompetas

* Jonatan Rodriguez – Trombones

* Cesar Luis Palacios Pinillos – Baritono, Alto

* Carlos A. López Hernandez – Tenor

* Nelson Ramirez – Coros

* Eric Maldonado – Ingeniero Grabacion, Mezcla y Masterizasion

* Paris Recording Studio Tampa FL

* Furia Music PR

“Yo Soy La Rumba” no es solo un sencillo, es una expresión auténtica de la cultura y el ritmo que define a la salsa. Con este lanzamiento, La Paris All Star Orchestra y Kevin Gabriel invitan a los oyentes a sumergirse en la rumba y sentir el pulso de la música que une a las comunidades:

Contacto

Eric Maldonado

+1-813-340-6001

La Paris All Star Orchestra lanza su nuevo sencillo “Yo Soy La Rumba” con Kevin Gabriel was last modified: by