Zofi Consta presenta ‘Nada de eso’

Zofi Consta es una apasionada y dinámica cantautora independiente oriunda de Panamá y residente en Miami, FL (EE.UU.). Como artista, busca transmitir su verdad a través de su música con letras que le permitan conectar con su público a un nivel profundo. La fuerza y la vitalidad que dieron vida a su proyecto ha servido para inspirar a las mujeres jóvenes a que luchen por encontrar el respeto que se merecen. Ella comparte un mensaje de fortaleza y confianza en cada una de sus canciones.

«La intención de mi propuesta musical es ofrecer una mezcla única de géneros e influencias que reflejen mi propio viaje y mis experiencias. Quiero que mi música, mi sonido y mi ritmo sean un reflejo de quien soy y de las cosas que me importan. Con mis canciones busco transmitir mensajes de autenticidad, empoderamiento y amor propio. Cada canción es un reflejo de una parte de mí y de mi viaje», comenta la artista con influencias de géneros pop, R&B y la música latina; e inspirada por artistas como como Shakira, Ariana Grande, Madonna y Karol G.

‘Nada de eso’ es el nuevo lanzamiento de Zofi Consta, una canción que refleja el sentimiento de los jóvenes que se encuentran en un periodo de sus vidas en los que realmente no buscan ni quieren comprometerse con ninguna relación permanente ni con ataduras.

«La historia no es otra que la que vivimos todos luego de salir de esas relaciones que dejamos atrás y de las que no queremos revivir. Fue de muchísimo agrado trabajar la letra en colaboración con Méndez, él es muy talentoso componiendo en español», agrega la cantautora.

‘Nada de eso’ explora sonidos del pop y del R&B, con un toque de música latina. Es la primera canción de Zofi Consta en español y contó con el aporte y la contribución de Nando López, Sherman y Fine. El sencillo se grabó en El Alto Estudio en la ciudad de Medellín, Colombia.

En palabras de Zofi Consta, «quiero enviar un mensaje de empoderamiento. Quiero que la gente se sienta inspirada para ser auténtica y fiel a sí misma».

El video de ‘Nada de eso’ tiene un look fresco con colores cálidos y una paleta de texturas rústicas. En gran medida, el clip se centra y transmite cómo es una fiesta latina con toda las de la ley.

El videoclip contó con el apoyo de Headliner Music Services, Selina Music Studios, el creativo JxC y se grabó en diferentes puntos del edificio Selina Medellín & Cowork en El Poblado, Medellín.

‘Nada de eso’ no estará incluida en un futuro EP de Zofi Consta, sin embargo, la artista prepara una producción musical que agrupe sus raíces panameñas, su vida en Miami y lo que será su experiencia en Medellín durante el 2024. Será una colección de canciones que reflejan su viaje y su crecimiento como artista.

«He estado tomando cursos en la Escuela de Audio y Sonido de Colombia en Envigado y conociendo a un gran número de artistas y expertos en todas las ramas y disciplinas dentro de la música en Colombia con el objetivo de seguir aprendiendo y creciendo día a día», enfatiza la artista panameña.

En los próximos meses, Zofi Consta planea realizar varios shows y eventos para promover su música. Adicionalmente, la artista está programando una serie de lanzamientos futuros que ya ha grabado y que espera tenerlos listos para seguir conectando con sus audiencias.

«Mis expectativas con este proyecto son altas, pero también estoy centrada en disfrutar del proceso y aprender de cada paso del camino. Creo que es importante que las personas se den la oportunidad de conocer a Zofi Consta porque mi música ofrece una perspectiva única y auténtica, y espero que pueda resonar en muchas personas de Colombia y América Latina», concluye.

