“El Montuno” Enciende la Escena Musical con su Nuevo Sencillo “Diferente”

SANTO DOMINGO, R.D. – El talentoso y carismático artista José Luis Chapman, más conocido en el mundo artístico como «El Montuno», se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Diferente». Este tema llega para enriquecer el panorama musical con su estilo único y su sabor inconfundible.

«Diferente» es una obra maestra musical producida por Gustavo Matheus (Gus) y compuesta por el mismo José Luis Chapman «El Montuno». El sencillo ha sido lanzado bajo el sello Tonón Récords y cuenta con la distribución experta de La Oreja Media Group. La mezcla y masterización de la canción han sido magistralmente realizadas por Edwin Lozano, garantizando una calidad de sonido que solo puede ser descrita como perfecta. Es importante resaltar que El Montuno no solo es un talentoso compositor y cantante, sino que también ejecuta el Bajo de manera magistral, lo que le ha ganado el reconocimiento en la industria musical.

El Montuno, conocido por su habilidad para colaborar con grandes talentos, ha trabajado con productores de renombre como Porfi Baloa y ha compartido éxitos con Chiquito Team Band, como la contagiosa «La Rumba Ta Buena». Su repertorio también incluye hits como «Dale A Delete», «Desacato» y «No Eres Tú», que han resonado en los corazones de sus seguidores.

El sencillo «Diferente» se destaca por su letra auténtica y representativa de la filosofía de El Montuno:

Es que cocino a mi modo

Yo le echo mis ingredientes

Por eso es que mi sazón

Le gusta a toda la gente.

Lo que dicen los contrarios

Yo nunca le pongo asunto

Porque todo lo que guiso

Siempre me queda en el punto.

Con «Diferente», El Montuno invita a sus oyentes a saborear la vida desde una perspectiva única y a celebrar las diferencias que nos enriquecen. Este sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un favorito de los amantes de la buena música.

