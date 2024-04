Edwin “El Calvito” Reyes estrena su primera producción discográfica

Con Clase Récords & Media nos trae la Primera Producción Discográfica del Cantautor Puertorriqueño, Edwin “El Calvito” Reyes, llamada ASI ES MI SALSA NUEVA.

La misma contiene 11 temas espectaculares (algunos, ya conocidos), incluyendo varias colaboraciones; la cual, hace de esta producción una de las más balanceadas y completas en los últimos años.

Desde Salsa Dura, Son Montunos, Salsa Romántica, Salsa para la Conciencia; entre varios Solos de Piano, Trombón, Trompeta, Timbal, Conga, hasta fusiones con Cumbia, Tango y Ritmos Africanos, literalmente calmará el estigma andante de “salseros puristas”, y sus quejas de que la Salsa de Hoy, no tiene sabor, swing, ni el impacto de la salsa de antes.

“El Calvito” Reyes, se ha dado a conocer como ese artista que NO le tiene miedo a nada, y por eso, decidió hacer esta producción tan balanceada, la cual llegará al gusto del bailador, del oyente, del coleccionista. Y con eso dicho, ya esta producción está a la venta en CD Físico, tanto como en todas las plataformas digitales.

Los “Streams” de cada tema han hecho que esta producción, ASÍ ES MI SALSA NUEVA haya sobrepasado toda expectativa en las plataformas digitales, catapultando aún más, la figura de nuestro amigo “El Calvito” Reyes.

Al momento de este comunicado, sentimos la seguridad de que será de su agrado y usted lo añadirá a su “playlist” favorito en YouTube Music, Spotify, Apple Music, etc.

Definitivamente, podemos ver como nuestros amigos “El Calvito” Reyes, siguen atreviéndose a ser diferente; apostando a su visión y la de su equipo.

¡Créditos en detalle, adjuntos!

ASI ES MI SALSA NUEVA, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

https:// edwinelcalvitoreyes.hearnow. com/

