Leon Clef presenta ‘Si la vida me deja’, una invitación a despertar y a cuestionarlo todo

El artista colombiano le canta a la desinformación y la manipulación en su primer sencillo del año.

El proyecto solista colombiano Leon Clef ha iniciado el 2024 con pie derecho. Después de tener dos exitosos conciertos en la ciudad de Medellín, el artista presenta su primer lanzamiento del año titulado ‘Si la vida me deja’.

‘Si la vida me deja’ es una oda al despertar de consciencia, es una invitación a cuestionarnos absolutamente todo lo que vemos y oímos diariamente en redes sociales y medios de comunicación.

«La inspiración nace de esa necesidad y obligación que siento de hacer en la vida lo que de verdad me hace feliz, luchando contra todas esas fuerzas que nos quieren alejar de nuestros sueños diariamente», comenta Leon Clef.

‘Si la vida me deja’ aborda temáticas como la desinformación y la manipulación, la adicción a las pantallas que vivimos diariamente en la sociedad moderna.

La canción conserva la línea sonora de su anterior disco ‘Abracadabra’ en donde las baterías y las guitarras, acompañadas de matices electrónicos tipo dubstep, tienen gran protagonismo.

«Solo espero que esta canción tenga algún impacto en las personas que la escuchen, si logra cuestionarlos así sea por un segundo, siento que cumpliría el objetivo. En nuestras manos está el abrir los ojos y ver claramente lo que en realidad pasa en nuestro mundo», agrega el artista paisa.

El video de ‘Si la vida me deja’ es un televisor antiguo que muestra que las pantallas nos vienen controlando desde hace mucho, no es solo hoy con los celulares y los computadores. En este televisor Leon Clef comparte imágenes de muchas de las cosas que considera debemos cuestionar fuertemente antes de tomar decisiones en la vida.

La portada del sencillo está basada en el video, es un televisor antiguo donde Leon Clef sale cantando la canción con imágenes que intentan mostrar las cosas que nos quieren imponer.

Para el músico colombiano «es una canción para escuchar en momentos donde sentimos que no podemos seguir, ya que también invita a ignorar esas fuerzas que nos bloquean y nos motiva a continuar sin parar con nuestros proyectos, con nuestra vida.

Actualmente, Leon Clef se encuentra en dos convocatorias abiertas de festivales, Viboral Rock y Festival Altavoz, esperando lograr pasar a ambos y poder compartir su música allí con sus seguidores y con nuevas audiencias.

Sobre Leon Clef

Leon Clef es un destacado músico de rock alternativo de Medellín, Colombia. Ha dejado una huella única en la escena musical de su país. Su EP ‘Abracadabra’ fusiona el rock con elementos de dubstep, creando un sonido innovador que ha cautivado a audiencias en Latinoamérica.

Actualmente, se encuentra inmerso en la creación de otro EP, prometiendo seguir explorando la amalgama entre el rock, el dubstep y sus influencias de indie rock y grunge. Con su pasión por la música y su búsqueda constante de originalidad, Leon Clef está en camino hacia la icónica estatura en el mundo del rock alternativo en español.

