ZULIA: 500 habitantes del municipio Baralt recibieron atención del Instituto Nacional de Nutrición

Durante dos días consecutivos, miércoles 14 y jueves 15 de octubre, el equipo profesional del Instituto Nacional de Nutrición, unidad Zulia, se trasladó al municipio Baralt de la Costa Oriental del Lago, con el fin de brindar atención personalizada a niñas y niños menores de seis años, adultos mayores, así como a embarazadas y lactantes, como parte del programa Núcleo Duro Fenómeno 2020 y la Ruta de la Lactancia Materna que impulsa el gobierno nacional.

Ocho sectores del municipio Baralt fueron abordados, llegando así a los puntos Algarrobe, Pueblo Nuevo, Casco Central, La Chamarreta, Evencio Soto, 5 de Julio, El Batatal y San Rafael del Tigre, para garantizar la protección nutricional de 364 infantes, 38 adultos mayores, 92 mujeres en etapa de gestación y cinco madres lactantes.

Las jornadas contaron con el apoyo de los concejos comunales, además de la participación especial de la primera combatiente del municipio Baralt, Yamilet de Contreras, para iniciar el trabajo liderado por la directora regional del INN Zulia, Kimberly Ávila, en aras de dar cobertura a la población con insumos esenciales como desparasitantes, sueros de rehidratación y vitaminas; suplementos proteicos y alimentos especiales formulados por el INN como el NutriCereal y Crema de Arroz de la línea NutriVida.

«Juntos y como un solo gobierno estamos dando la batalla para atender a la población más sensible. Nuestras niñas y niños, madres lactantes y embarazadas son nuestra prioridad y bajo la misión humanista que nos caracteriza traemos estas actividades con asistencia de calidad y totalmente gratuitas, para brindar el derecho a seguridad nutricional que procura el adecuado desarrollo de sus vidas», así lo destacó Ávila.

Dichas actividades contaron con los protocolos de atención sanitarios para contrarrestar la curva de contagio del Covid-19, como un esfuerzo colectivo y disciplinario hacia la nueva normalidad relativa, destacando que la prevención y los cuidados deben primar en el hogar y ser extendidos en todos los ámbitos sociales.

