Alan Kaleb Pardo, Actor Mexicano fue arrestado en Perú con 2 Kg de droga

LIMA.- Tras ser anunciado como desaparecido, Alan Kaleb Pardo fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez por intentar transportar casi 2 kilos de cocaína ocultas en preservativos

Policías antidrogas de Perú arrestó al actor televisivo mexicano Alan Kaleb Pardo, tras hallarle en un control cápsulas de cocaína en el estómago, informó este viernes 20 de septiembre la institución.

El hombre, de 26 años y nieto de la popular actriz mexicana Helena Rojo, fue detenido el martes en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao, cercano a la capital peruana Lima, cuando intentaba sacar del país 1,7 kilogramos de cocaína en cápsulas que había ingerido, informo la Dirección Antidrogas de la policia peruana.

