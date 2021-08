Talentos de Hispanomedio darán todo en MasterChef Celebrity México

Cinco estrellas latinas que brillan en la música y la actuación destacarán en la primera edición de la competencia de cocina más importante de la pantalla chica, MasterChef Celebrity México. Los venezolanos Alicia Machado y Jorge Aravena, junto con los mexicanos José Joel, Paty Navidad y Laura Zapata, artistas representados por la casa de talentos Hispanomedio, darán todo por demostrar sus habilidades culinarias en el programa de televisión.

Para Alicia Machado no es una competencia desconocida, pues a principios de este 2021 participó con gran éxito en la edición colombiana de Master Chef Celebrity, en la que mostró que tiene madera para la cocina. Jorge Aravena regresa a la televisión con su delantal bien puesto y es primera vez que participa en este tipo de reality.

Luego de una ausencia de los escenarios, la actriz Paty Navidad está dispuesta a llegar a la gran final y alzar el trofeo de MasterChef, pero la batalla se la dará también la villana de las telenovelas Laura Zapata.

El cantante José Joel, hijo de “El Príncipe de la Canción”, José Joel, dejara a un lado el canto para calentar los sartenes. Junto a estas cinco importantes figuras de la escena artística hay otros 15 participantes.

MasterChef México se estrena el viernes 20 de agosto por Azteca Uno.

