Albóndigas de Plátano Fitness

Receta Para 10 albóndigas de 180 kcal aprox por bolita.

5 scoops de proteína sabor plátano (Gold Standard Banana Protein de Optimum Nutrition)

120gr de avena

60gr de almendras molidas

25gr de coco rallado

25gr de mantequilla de almendra

20gr de miel

Como hacer las albóndigas

Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta que la masa este liste para formar

las albóndigas.

Si lo deseas, puedes añadir un poco de agua para que la masa esté más blanda.

Hacer las albóndigas y espolvorear el coco rallado por encima.

Poner las albóndigas en la nevera durante un par de horas y servir!

Valor Nutricional por albóndiga:

15 proteínas

12 carbohidratos

8 grasas

