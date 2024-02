Receta de Sfincione, Comida tradicional de Palermo

El sfincione de Palermo es una de las especialidades gastronómicas más típicas de la capital siciliana. Se trata de una pizza al estilo siciliano, con una masa gruesa y esponjosa, cubierta con salsa de tomate, cebolla, anchoas, queso y pan rallado. Es un plato sencillo pero sabroso, que se puede encontrar en las panaderías y pizzerías de la ciudad, o preparar en casa siguiendo esta receta.

Ingredientes (para 4 personas):

– 500 g de harina de fuerza

– 25 g de levadura fresca

– 300 ml de agua tibia

– 10 g de sal

– 4 cucharadas de aceite de oliva

– 400 g de tomate triturado

– 2 cebollas grandes

– 50 g de anchoas en aceite

– 200 g de queso caciocavallo o provola (o mozzarella)

– 4 cucharadas de pan rallado

– Orégano, sal y pimienta al gusto

Preparación:

1. En un bol grande, disolver la levadura en el agua tibia y añadir una cucharada de aceite. Agregar la harina y la sal y amasar hasta obtener una masa homogénea y elástica. Formar una bola y dejarla reposar en un lugar cálido, cubierta con un paño húmedo, hasta que doble su volumen (unos 90 minutos).

2. Mientras tanto, pelar y picar las cebollas y sofreírlas en una sartén con dos cucharadas de aceite, a fuego medio-bajo, hasta que estén blandas y transparentes. Añadir el tomate triturado, las anchoas picadas, el orégano, la sal y la pimienta y cocinar a fuego lento, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa se espese (unos 30 minutos).

3. Precalentar el horno a 200°C y engrasar una bandeja rectangular de unos 30 x 40 cm. Estirar la masa con las manos o con un rodillo y colocarla en la bandeja, presionando con los dedos para formar unos bordes altos. Cubrir la masa con la salsa de tomate y cebolla, distribuyendo bien por toda la superficie. Espolvorear el queso rallado o cortado en trozos pequeños y el pan rallado por encima.

4. Hornear el sfincione durante unos 20 minutos o hasta que esté dorado y crujiente. Cortar en porciones rectangulares y servir caliente o tibio.

