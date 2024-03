Receta para el Sándwich de pastrami ahumado al estilo Portland

Ingredientes para el Sándwich de pastrami ahumado

Pan de centeno al estilo de Portland (o pan de centeno integral)

Pastrami ahumado

Queso suizo

Chucrut

Pepinillos encurtidos

Mostaza de Dijon

Aderezo ruso (opcional)

Preparación

Calentar el pan Precalentar el horno a 180 °C. Cortar el pan por la mitad y tostarlo ligeramente en el horno durante unos minutos. Preparar el pastrami Calentar el pastrami en una sartén a fuego mediobajo durante unos minutos hasta que esté caliente. Armar el sándwich Untar una capa generosa de mostaza de Dijon en cada mitad del pan. Cubrir una mitad con el pastrami caliente, seguido del queso suizo, el chucrut y los pepinillos. Si se desea, agregar una capa de aderezo ruso. Cerrar el sándwich Cubrir con la otra mitad del pan y presionar ligeramente para que se adhiera. Cocinar el sándwich Envolver el sándwich en papel de aluminio y cocinarlo en el horno durante 57 minutos, hasta que el queso se derrita y el pan esté caliente. Servir Cortar el sándwich por la mitad y servirlo caliente.

Consejos

Para un sabor más ahumado, puedes tostar el pan en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que esté ligeramente dorado.

Puedes usar cualquier tipo de queso que te guste, como cheddar, provolone o mozzarella.

Si no tienes chucrut, puedes usar repollo fermentado o col rizada encurtida.

Puedes agregar otras verduras al sándwich, como cebolla roja en rodajas finas o tomates.

Si no tienes aderezo ruso, puedes mezclar mayonesa, ketchup y pepinillos picados.

