Sardinas en escabeche, receta super económica por menos de $5, porciones para 2 personas

Ingredientes:

1 lata de sardinas en aceite de oliva

1/2 cebolla

1 diente de ajo

1 cucharadita de vinagre de vino blanco

1 cucharadita de aceite de oliva

1/2 cucharadita de orégano seco

1/4 cucharadita de sal

Pimienta negra al gusto

Preparación:

En un tazón pequeño, combine la cebolla, el ajo, el vinagre, el aceite de oliva, el orégano y la sal. Agregue las sardinas y mezcle bien. Refrigera por al menos 30 minutos, o hasta que esté listo para servir.

Costo total:

Lata de sardinas: $1,50

Verduras: $0,50

Vinagre: $0,20

Aceite de oliva: $0,50

Orégano: $0,10

Sal: $0,10

Pimienta negra: $0,10

Total: $3,80

Esta receta es una excelente opción para un aperitivo o un refrigerio. Las sardinas en escabeche son sabrosas y crujientes, y el escabeche agrega un sabor ácido y refrescante.

