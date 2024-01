Sardinas con arroz y verduras, receta super económica por menos de $5, porciones para 2 personas

Sardinas con arroz, receta super económica por menos de $5, porciones para 2 personas

Ingredientes:

1 lata de sardinas en aceite de oliva

1 taza de arroz blanco

1/2 cebolla

1 diente de ajo

1/2 taza de tomate picado

1/4 taza de cilantro picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En una olla, cocine el arroz según las instrucciones del paquete. Mientras el arroz se cocina, pique finamente la cebolla y el ajo. En una sartén grande, caliente un poco de aceite de oliva a fuego medio. Agregue la cebolla y el ajo y cocine por 5 minutos, o hasta que estén suaves. Agregue el tomate picado y cocine por 2 minutos más. Agregue las sardinas y el arroz cocido. Mezcle bien. Sazone con sal y pimienta al gusto.

**Costo total: **

Lata de sardinas: $1,50

Arroz: $0,50

Verduras: $0,50

Total: $2,50

Esta receta es una excelente opción para una comida completa y nutritiva. Las sardinas son una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, y el arroz agrega carbohidratos y fibra. El tomate y el cilantro agregan sabor y color.

