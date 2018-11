Amistoso Japón vs Venezuela.. La Vinotinto continúa su preparación

Este viernes muy temprano a la mañana Venezuela jugará un amistoso contra Japón en el Estadio Gran Ojo de Oita de la ciudad de ese mismo nombre en el país asiático. Los analistas de Oddsshark analizan las apuestas de este nuevo amistoso de la Vinotinto que se prepara para la Copa América del próximo año.

Será el cuarto amistoso oficial del año para la selección que dirige Rafael Dudamel, luego de la derrota contra Colombia y las victorias 2 a 0 contra Panamá y Emiratos Árabes Unidos. La victoria de Venezuela se paga a 7,00 en los sitios de apuestas y el favoritismo es para Japón que de ganar se cotiza a 1,50. En cambio, la doble oportunidad de apostar por un triunfo o empate de la Vinotinto se pagaría a 2,62.

La buena noticia en la convocatoria de Dudamel es el regreso de Salomón Rondón, el delantero del Newcastle de Inglaterra seguramente haga pareja en ataque con Josef Martínez el goleador de la MLS con el Atlanta United. En los 3 amistosos del año la Vinotinto ha logrado marcar y en los dos más recientes anotaron 2 goles y no recibieron ninguno en contra. Que Venezuela logre marcar primero se paga a 3,40 y si consigue no recibir goles en contra se cotiza a 6,00. Además, si el seleccionado dirigido por Dudamel vuelve a marcar en dos ocasiones se pagaría un valor de 6,00 y se paga un extra de 8,00 si anotan en ambas mitades.

Japón llega a este partido habiendo ganado con superioridad sus tres amistosos disputados luego de su excelente participación en la Copa del Mundo. Dentro de los convocados por Hajime Moriyasu destaca la presencia los defensas Yoshida y Sakai que son referentes de la disciplina que muestra el fútbol nipón. Las principales ausencias de los convocados por Japón son Takashi Inui y Shinji Kagawa que tuvieron un gran desempeño en la Copa del Mundo. En 4 de sus últimos 5 partidos los Samuráis pudieron anotar al menos dos goles en el partido, de repetir esta situación se paga una cuota de 3,25 y si ambos equipos se hacen presentes en el marcador se pagaría un extra de 1,90.

El último partido entre ambos equipos fue en 2014 y terminó empatado 2 a 2, en ese partido todos los goles fueron anotados en la segunda parte y se cotiza una cuota de 2,05 si se marcan más goles en la segunda mitad. Para los analistas de Oddsshark Venezuela se pondrá en ventaja primero pero Japón que juega en casa podrá remontar el marcador. El resultado final será 2 a 1 a favor de los Samuráis, marcador que se paga a 8,00 y además por remontar se pagaría un valor de 8,00.

