Arepas de plátano maduro y avena

La receta rinde para 4 arepitas pequeñas.

Ingredientes

1 plátano maduro grande

1 taza de avena molida (pasar la avena por la licuadora hasta lograr polvo)

1/2 cucharadita de sal

Procedimiento

Hervir el plátano sin cáscara por 10 minutos.

Retirar el plátano del agua y colocarlo en un recipiente hondo.

Hacer el plátano puré.

Agregar la taza de harina de avena y la sal y mezclar.

Hacer las bolitas, aplastarlas en forma de arepa y colocarlas sobre una sartén antiadherente con un poco de aceite.

Dorar por ambos lados.

Retirar de la sartén, abrir a la mitad y rellenar con queso blanco fresco, huevo, pollo o acompañante de preferencia.

Arepas de Plátano y Avena was last modified: by

En : Gastronomía