Falla eléctrica afectó varias zonas de la Gran Caracas

Una falla eléctrica se registró durante la mañana de este jueves en la ciudad de Caracas. La falla afectó a diferentes sectores de la capital.

De acuerdo con reportes de usuarios de Twitter, las urbanizaciones Los Dos Caminos, La Castellana, La California y otras zonas como Maripérez y Catia sufrieron la falla del servicio.

En Chacao, San Bernardino y El Hatillo también reportaron la ausencia momentánea de electricidad.

También se conoce que la falla afectó a la Universidad Central de Venezuela (UCV), Chuao, Caurimare, La Trinidad, Parque Caiza, Las Acacias y Concresa.

