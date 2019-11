En el Zulia se mantiene un Racionamiento Eléctrico ATROZ!

Las últimas noches de Noviembre de 2019 en visperas de tal vez las peores navidades de la historia en Venezuela, los Zulianos han visto acrecentarse el sufrimiento por los racionamientos eléctricos atroces a los que son sometidos.

En algunas zonas se mantiene un racionamiento de 6 por 6, es decir, cada seis horas se tiene o no se tiene electricidad, algunos usuarios nos comentan que les dan fluido eléctrico a las 2am se lo quitan a las 8am, para restaurarlo a las 2pm, y quitarlo a las 8pm, alegan que eso no es vida, se han restrigido al mínimo en sus actividades diarias, no pueden trabajar, estudiar, prácticamente no pueden hacer nada, porque ni siquiera el otro servicio público más importante que es el Agua funciona, porque cuando la Hidrológica regional se digna a enviar el vital líquido ellos no tienen electricidad para conectar sus bombas y poder acumular la necesaria para resistir los embates de los racionamientos. «es como vivir en un campo de concentración» , dice Maria desde un ranchito en la zona oeste de Maracaibo.

De acuerdo al diario Panorama, Los apagones y bajones de electricidad regresaron con fuerza al Zulia. La noche de ayer y madrugada de este jueves 28 de noviembre, los usuarios y habitantes de las comunidades marabinas y de San Francisco denunciaron interrupciones del servicio por más de 8 horas continuas.

Los afectados mostraron su malestar en las redes sociales, luego que semanas atrás se reportara cierta estabilidad en el servicio eléctrico y en algunos sectores los “apagones” y racionamientos eran ya cosa del pasado.

“En la urbanización San Jacinto se fue la luz a las 10:00 de la noche y no volvió más. Pero, más temprano la habían quitado desde las 2:00 de la tarde hasta los 8:00 de la noche. No quiero que el dolor de cabeza de la electricidad y el mal dormir vuelva otra vez a nuestras vidas”, explicó José González, habitante del sector 5.

La usuaria Margarita Arribas denunció en su cuenta en Twitter: “A las 6:55 de la mañana llegó la luz. Ayer en la tarde-noche fueron seis horas #SinLuz. En la madrugada fueron cuatro horas y media”. Igual molestia expresó Andrés Moreno, habitante de Sierra Maestra, en San Francisco. “Desde la 1:00 am sin fluido eléctrico. Ayer (27de noviembre) no tuve electricidad desde las 12:00 pm hasta las 8:00 pm. Y Corpoelec no da ninguna explicación”, añadió.

La residente Karen Alessandra mostró su indignación por ver como plazas de la ciudad cuentan con servicio eléctrico y en su residencia nunca hay luz en las noches. “Es increíble que la Virgen de Plaza El Ángel tenga luz y a su alrededor la quiten todos los días. Ni un día de descanso tenemos, y ahora 6×6 de nuevo. ¿Dios míoooo hasta cuándo?”, escribió en su cuenta en Twitter @karenalessa.

