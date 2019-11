Estudio revela que los venezolanos modifican su rutina por fallas en los servicios públicos

OVSP: El 70% de los encuestados señaló que su rutina se modifica ante la falta del servicio eléctrico

Los más recientes resultados obtenidos por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) durante el mes de septiembre de 2019, determinaron cómo y en qué porcentaje la inconstancia de los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas doméstico recibidos en los hogares, afectan el desarrollo de las rutinas de los ciudadanos en las capitales evaluadas por la organización (Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar), siendo relevante que la falta del servicio eléctrico es la que afecta en mayor medida su vida diaria con 70% de las respuestas.

Para el tercer trimestre del 2019 la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de estos servicios continuó arrojando valores negativos. El agua potable, por ejemplo, resultó ser el servicio peor evaluado por los ciudadanos con 65% de calificaciones negativas motivado principalmente a la inconstancia en el suministro. Por su parte, el servicio de electricidad se ubicó como el segundo peor valorado con 61% de opiniones negativas, resaltando que el 50% de los encuestados respondió padecer apagones diariamente, y obteniéndose mayores índices negativos en ciudades del occidente del país tales como como San Cristóbal y Maracaibo. Por su parte, el análisis del servicio de gas doméstico reflejó que el 45% de los consultados (de aquellos que señalaron recibir el servicio a través de bombonas) manifestó no recibir el suministro en su comunidad.

Con base en este contexto, Julio Cubas, presidente del OVSP señaló: “Nuestras constantes evaluaciones nos han permitido confirmar que la energía eléctrica es el servicio de los servicios, pues, al presentarse la falta del suministro eléctrico se ven afectados directamente otros servicios como el agua potable y las telecomunicaciones, por solo nombrar los casos más representativos. Como consecuencia, se pudo constatar en nuestra última encuesta de percepción, que la falta de electricidad -en comparación con otros servicios- genera mayores efectos en los ciudadanos, obteniéndose que una mayor cantidad de la muestra (70%) respondió que se modifica su rutina diaria cuando falla la energía.

“En este orden prosigue el suministro de gas doméstico, un 53% de los encuestados señaló que la carencia de este afecta la forma en que cocinan los alimentos y, en tercer lugar, con un 43% de las respuestas los encuestados aseguraron que la falta de agua potable ha modificado la forma de consumir o preparar sus comidas”.

Si bien el servicio eléctrico lleva los mayores niveles de afectación, esto varía en algunas de las ciudades evaluadas, tal es el caso de la ciudad de San Cristóbal, donde se reporta una mayor afectación de 89% por la falta del servicio eléctrico y 88% por la falta de gas doméstico, pero es la ciudad donde menos afecta la falta del servicio de agua, con 28% de las respuestas.

Otro ejemplo que demuestra las variaciones de las necesidades regionales es la ciudad de Maracaibo donde señalan un 89% de alteración de la rutina ante la ausencia del servicio eléctrico y 57% por la falta del servicio de agua potable, pero reporta las mejores valoraciones sobre el gas doméstico, ya que presenta mayor penetración en la red de gas directo.

Por último, sobre estas comparaciones, Caracas pareciera ser la ciudad donde hay menores afectaciones de la cotidianidad en vista de que resultó ser la ciudad menos afectada por la falta del servicio eléctrico con 49%, y la segunda menos afectada ante la falta del servicio de gas con 33%. Sin embargo, resultó ser la segunda ciudad donde más se altera la cotidianidad de los habitantes, después de Maracaibo, ante la ausencia del suministro continuo del servicio de agua potable con el 45% de las repuestas por parte de los ciudadanos.

Los resultados de este nuevo estudio del OVSP serán difundidos en su totalidad mediante un foro que se realizará en la ciudad de Caracas el próximo jueves 14 de noviembre, a las 9:00 a.m, en los espacios del Impact Hub Caracas, Los Palos Grandes (entrada libre y previa confirmación al correo asoesda@gmail.com). Asimismo, se extiende la invitación para el 3er Webinar gratuito a realizarse el próximo miércoles 27 de noviembre. Mayor información sobre estas actividades ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda.

Estudio revela que los venezolanos modifican su rutina por fallas en los servicios públicos was last modified: by

En : Noticias Nacionales