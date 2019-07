Falleció Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina

l expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, ha fallecido la madrugada de este martes a los 81 años de edad.

La información ha sido confirmada por el presidente argentino, Mauricio Macri, quien a través de su cuenta de Twitter ha lamentado la muerte de De la Rúa.

Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 9 июля 2019 г.

El Gobierno argentino ha decretado tres días de duelo nacional por la muerte de Fernando de la Rúa.

El exmandatario había sido internado este lunes en una clínica de Buenos Aires por complicaciones cardíacas y renales. Personas cercanas a la familia del expresidente indicaron que su estado era «muy delicado».

A principios de año, De la Rúa fue internado de urgencia por un problema respiratorio que agravó dolencias cardiovasculares previas, lo que obligó a practicarle una angioplastía coronaria y permanecer en el área de cuidados intensivos.

En mayo pasado tuvo que ser hospitalizado una vez más por complicaciones renales. Pero los problemas de salud de Fernando de la Rúa vienen desde hace muchos años, incluso desde que estuvo en el poder. Además, el expresidente de la Argentina entre 1999 y 2001, sufría de un cuadro oncológico avanzado.

De la Rúa fue elegido en diciembre de 1999 para un mandato de cuatro años. Sin embargo, a finales de 2001, en medio de la grave crisis en la que estaba sumergido el país, con el llamado ‘corralito bancario’, De la Rúa acabó renunciando.

