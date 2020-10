“Tengo” llegó para hacernos bailar con la nostalgia y sonreír con los recuerdos, y ahora es el momento de conocer su cara en vídeo. La intérprete venezolana IISA, que actualmente vive en Argentina, nos presentó recientemente este tema con letra de Willy Mckey y música de Vargas. Ahora, su primer video se encuentra disponible en su canal de YouTube https://youtu.be/5lAclZ4j2Pk

El tema fue grabado y producido por el músico Vargas, y co-producido por Manuel Gonzales Croce, en Buenos Aires. Con sonidos del folk, esta canción se pasea por distintas sensaciones; celebra la añoranza y la vida, a pesar de la distancia y las dificultades. Una verdadera descarga de fuerza que trae consigo los recuerdos de la familia. Junto a los sonidos del folklore y la voz de IISA, este tema es un encuentro perfecto con el alma, la mujer y el caribe.

Creado con la intención de transmitir una atmósfera cálida donde existen tres escenarios que representan la unión de diferentes perspectivas de la artista. El video está grabado en Argentina, este audiovisual acompaña de forma sublime el lanzamiento musical de este primer sencillo promocional y fue inspirado en esa “genuina ganas de vivir a través de la música”, como nos comenta la misma IISA.

En palabras de la intérprete, el video “Esta lleno de las historias de quienes viven aquí en Buenos Aires, una sede multicultural en el que conviven personas de diferentes nacionalidades que una de sus vivencias nutren cada espacio que habitan”

IISA, pertenece a PANDORA, un espacio creativo que comparte con otros artistas, unidos por la misma pasión por la música y la meta de hacer visible su ARTE.

IG – @iisamusica

IISA nos muestra el video de “Tengo” was last modified: by

En : Gente