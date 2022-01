Encuentran muertos a dos venezolanos en hotel de Mendoza, Argentina

Dos turistas venezolanos fueron encontraron muertos dentro del apart hotel Reina Victoria en la ciudad de Mendoza, Argentina. El hecho fue el pasado domingo 9 de enero. Los fallecidos fueron identificados como Irma del Carmen Tovar Nacuare, de 57 años y su hijo Rodolfo Valentino González Tovar, de 23 años, quien estaba radicado en Argentina, reseñó El Clarín.

Según el referido medio de comunicación argentino, junto a los occisos estaba un niño de cinco años.

El hallazgo de los cadáveres fue por parte de trabajadores de limpieza del apart hotel, quienes tras tocar varias veces la puerta, llamaron al conserje para poder abrir. Escuchaban el sonido de la ducha, pero nadie respondía a sus llamados.

Al entrar, encontraron a la mujer muerta en el dormitorio y al joven de 25 años sobre el piso del comedor, mientras que el infante aun se encontraba con signos vitales, motivo por el cual lo trasladaron al Hospital Notti, donde lograron estabilizarlo.

El niño se encuentra en el hospital, donde están a la espera de una decisión judicial para ver si hay otros familiares que puedan hacerse responsables de él.

