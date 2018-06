Islandia busca la clasificación frente a Croacia ya clasificada

Continúan las emociones del Mundial Rusia 2018 y en esta tercera jornada se definirán los clasificados a la siguiente fase del torneo. Es por eso que este martes 26 de junio a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela, se enfrentarán en la Arena Rostov, Islandia y Croacia, en el último duelo del grupo D. La selección de Islandia comenzó con buen pie este mundial, al lograr detener el ataque de Argentina y empatar el juego 1-1 frente a la Albiceleste, pero después cayó ante Nigeria 0-2 y complicó su panorama de cara a los octavos de final. Un empate entre estos dos equipos, no es visto como probable por las casas de apuestas consultadas en OddsShark, y que se produzca se paga a +240.

La selección de Islandia llegó a este mundial con grandes expectativas luego de su excelente actuación en la Eurocopa de 2016, en la que llegó hasta los cuartos de final eliminando, incluso, a Inglaterra, una de las selecciones favoritas de esa competencia. Y las expectativas fueron cumplidas por los nórdicos. En su primer encuentro frente a la siempre favorita Argentina, logró detener el fuerte ataque de la albiceleste, que incluía al astro Lionel Messi, al que inclusive le detuvieron un penalti. El encuentro finalizó empatado a 1 tanto para sorpresa de todos.

Ese resultado avivó las esperanzas del equipo islandés de lograr una clasificación en su grupo, y llegaron con la moral en alto a su duelo ante Nigeria. Sin embargo, la selección africana sacó las garras, demostró todo su potencial y logró vencer a los nórdicos 2-0. Con ese resultado, Islandia queda muy presionada y necesita con urgencia una victoria ante la poderosa Croacia para poder soñar con una clasificación a los octavos de final. Un triunfo de Islandia frente a Croacia no es visto como posible por los sitios de apuestas deportivas, y que lo logren se paga a +250.

Por su parte, la selección de Croacia llega a este encuentro con la tranquilidad de haber logrado la clasificación ya en su segundo juego, además de haber marcado 5 goles y haber derrotado a la gran favorita del grupo: Argentina. Los croatas tienen una plantilla de lujo en este mundial, cuentan con uno de los mejores centrocampistas del mundo, Luka Modric y, además, tienen también otros jugadores destacados en el fútbol europeo, como Mandzukic, Rakitic y Kovacic.

Croacia quiere repetir la actuación que tuvo en el mundial del 98, cuando finalizó en el tercer lugar, en lo que fue su primera participación en mundiales como nación independiente. Los balcánicos tienen herramientas suficientes para lograrlo y ya se perfilan como favoritos en este mundial lleno de sorpresas. Ante Islandia, los croatas llevarán un equipo alternativo para que sus jugadores clave descansen antes de iniciar los octavos de final. Sin embargo, para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, Croacia es la favorita para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +125.

