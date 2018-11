Jugadores del Boca Junior fueron atacados salvajemente por hinchas de River

ARGENTINA.- Algunos incidentes se presentaron en la llegada de Boca Juniors al estadio Monumental, para disputar la final de la Copa Libertadores. El bus del equipo ‘xeneize’ fue agredido con objetos contundentes que rompieron algunos vidrios. Además, al parecer lanzaron al vehículo gas pimienta, por lo que los jugadores del club llegaron con algunas molestias.

#CopaLibertadores ÚLTIMA HORA: Hinchas de River rompen los vidrios del micro de Boca Juniors. Los jugadores Xeneizes son afectados por los gases lacrimógenos. pic.twitter.com/MrmUHh4iVP — La Red (@Lared1061) 24 de noviembre de 2018



Sin embargo, según información de la prensa argentina, el gas habría sido lanzado por la policía cuando intentaba reprimir a los hinchas que agredían el bus.

INCIDENTES EN LA LLEGADA DE BOCA AL MONUMENTAL#LibertadoresxFOX | Los jugadores #BocaxFOX tuvieron serios problemas en su arribo al estadio y se vio a los jugadores bastante afectados. pic.twitter.com/dTvD8kL3jq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de noviembre de 2018

