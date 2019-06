En el top 3 del programa “La Voz Tv Azteca” Laura De Freitas se despide agradecida, una vez que Ricardo Montaner la eliminara de la competencia, a pesar de su impecable y majestuosa presentación.

Así pasó en las galas del top 3 el pasado martes cuando a pesar de ser una de las mejores interpretaciones de la gala, Ricardo Montaner despide a su paisana “Laura De Freitas” con las frases “Viva Venezuela” y “Dios Te Bendiga”

Muchos usuarios en las redes quedaron asombrados de la decisión de la producción del programa, sin embargo para nadie es un secreto que en el mundo de los realitys show cualquier cosa puede suceder.

“Estoy sumamente agradecida con @lavoztvazteca y @ricardomontaner por esta experiencia enriquecedora y hermosa que me dieron la oportunidad de vivir, hoy salgo con la satisfacción de que di y todo de mí en cada presentación y así seguiré haciendo, el fin de mi participación en el programa no significa una pérdida, es el inicio de muchas cosas que vendrán y podré compartir con ustedes.”

Así lo expreso Laura De Freitas desde su cuenta de instagram, agradecida, digna y con una gran humildad.

La venezolana se prepara ahora para dar pasos importantes dentro del mundo de la música; además de seguir cumpliendo con los compromisos que le dio ser elegida “Chica Curvation México 2019”

Laura De Freitas, una venezolana que nunca dejó de brillar was last modified: by

En : Gente