Bettina Lobo, una cantante venezolana en Nueva York

Siempre se habla del potencial de nuestros jóvenes venezolanos, pero cuando son reconocidos por su talento en otros territorios, nos llena de orgullo. Este es el caso de Bettina Lobo, una joven artista caraqueña que hoy reside en Nueva York y se abre camino en el exigente mundo del Teatro Musical.

Desde pequeña descubrió que el teatro y la musical era su pasión. Participó y ganó en las emblemáticas Gaitas caraqueñas como “Mejor voz femenina” en varias ocasiones. Antes de esto, Bettina Lobo adicionó para el musical “Anita la Huerfanita” donde obtuvo el papel de “Pepper”. Se ha presentado en múltiples teatros como el Teatro Teresa Carreño, en Teatrex El Hatillo y el Teatro Santa Rosa de Lima, donde tuvo la oportunidad de experimentar nuevas formas de expresión musical, luego, Bettina se muda a la Gran Manzana para estudiar de manera profesional lo que había ya comenzado en nuestro país.

En los Estados Unidos se certificó en Musical Theatre en The American Musical and DramaticAcademy (AMDA) en esta ciudad tuvo la oportunidad de recibir clases con talentos reconocidos a nivel mundial. Luego estudió en The New School donde en el 2019 obtuvo la licenciatura en Teatro Musical. Pero su éxito no terminó aquí, ese mismo año fue seleccionada para ser parte del elenco de “Broadway RisingStars” (Estrellas Crecientes de Broadway), concierto presentado en el Town Hall en Nueva York, junto a 18 otros virtuosos de su misma rama; allí se destacó por ser la única artista internacional del equipo.

Pero esta no fue su primera participación en un proyecto importante. Antes de “Broadway RisingStars”, fue parte del musical “SheLoves Me” (Ella Me Ama) y en la obra “Arsenic and Old Lace” (Arsénico por Compasión) en CreedeRepertoryTheatre, siendo Creede un pequeño pueblo de Colorado que atrae a más de 20 mil espectadores cada verano para ver los shows. En estos proyectos participó como cantante y actriz, destacándose nuevamente por ser el único talento internacional entre todos los actores y personal de producción de ambas producciones.

El 2020 inició perfecto para este talento. Participó como cantante de “FourNations, OneWorld” (Cuatro Naciones, Un Mundo), en la canción de apertura del musical “SongsFrom a New World”. El video de este trabajo ya lleva un aproximado de 130k vistas en las redes sociales y puedes disfrutarlo aquí

Su próximo proyecto, ya se encuentra en proceso. Al momento de re.abrirse las ciudades, Bettina continuará los ensayos en la ciudad de Miami. La venezolana actualmente se prepara para ser la cantante principal femenina del crucero CelebrityCruises – CelebrityEdge; este nuevo reto implica 5 shows semanales en el maravilloso teatro de la embarcación durante 6 meses.

PRONTO, la cantante estará anunciando el lanzamiento de un nuevo single. La invitación es a seguir sus redes sociales y estar muy pendiente de sus próximas novedades.

