Doctor No presenta su nueva producción discográfica

El álbum de Ska venezolano cuenta con 11 canciones mezcladas y masterizadas en el Reino Unido, contando con músicos invitados de Australia, Brasil e Inglaterra

Prensa Cresta Metálica

La banda de Ska Doctor No, proveniente del estado Lara, presenta su nueva producción discográfica titulada Doctor No Volumen 1. El disco – compilado de 11 temas y producido por la propia agrupación, resume los últimos años de la banda, cuenta con la participación de una lista larga de músicos nacionales e internacionales y ya se encuentra disponible en las principales plataformas de descarga digitales.

Fue grabado en la ciudad de Barquisimeto por Alexis Saer en Estudios Songcrash y mezclado en Londres, Inglaterra por el renombrado ingeniero y trombonista Steven Cracknell. La masterización fue realizada también en la urbe londinense por el ingeniero, músico y productor Paul Ayrris del sello Specialized Project, lo que le otorgó un sonido de ska-británico al disco.

“Doctor No Volumen 1, cuenta con los temas que habían sido lanzados antes como sencillos, pero que fueron remezclados y masterizados nuevamente; “enviamos la data en crudo de la grabación de todas las canciones a Londres. Decidimos aprovechar la oportunidad que nos estaban dando y así compilar todos los temas que tuvieran un mismo sonido final”, explicó el guitarrista y fundador de la banda Kerly Gómez.

Es un álbum que muestra otra cara del ska venezolano, ya que a diferencia de bandas como Desorden Público o Big Mandrake que se enfocan en el ska caribeño, Doctor No; practica un estilo más cercano al ska británico. Participan músicos invitados especiales de Australia, Brasil e Inglaterra, así como un total de 16 músicos venezolanos, algunos de ellos han formado parte de bandas como Cunaguaro Soul, Sin Fronteras, Skabiosis y Chucknorris.

“Podría decirse que este disco representa el cierre de un ciclo por muchas razones; ya hoy en día la voz de la banda es femenina y nos adaptamos a una fórmula de 5 músicos, sin vientos metales, y en los últimos conciertos que realizamos funcionó, y la banda tiene ahora más fuerza. También representa el inicio de una nueva etapa para la banda que incluye varios proyectos en un futuro inmediato”, agregó el guitarrista.

En relación a la participación de los invitados internacionales, tanto los músicos como los ingenieros, Kerly Gómez asegura que se lo deben al esfuerzo de “nuestro gran amigo y hermano Joel Amaro del programa de radio Ska El Inspector (La Mega-Barquisimeto), él fue quien hizo el primer contacto con Steven Cracknelly Paul Ayrris del sello Specialized Project en Reino Unido. Siempre se planteó la idea de tener en la grabación músicos de otros países, pero llegaron después de que todo estaba grabado, por ejemplo en el tema Amor Siniestro, tuvimos que ajustar los arreglos de los trombones para poder incluir a Sally Ford de Melbourne Ska Orchestraen el Saxo, igual con el trompetista Felippe Pippeta de la Orquesta Brasileira de Música Jamaicana”.

Otra figura quedó fuera del disco por compromisos que tenía con su banda, pero que ya grabó este año y esa es una sorpresa que viene más adelante, es Coolie Ranx de la banda Pilfersde Nueva York. El tema ya está listo y va a ser lanzado como un sencillo aparte, que vendrá incluido como un Bonus Track en el disco en físico cuando esté listo para su distribución.

FICHA TÉCNICA:

Músicos que participan en el disco:

Bany Leal Voz y coros

Kerly Gómez Guitarra

Julián Lovera Guitarra

Gilberto Castillo Bajo

Rómulo Rasic Batería

Edgar Pereira Percusión

Alfonso Pineda Trombón

Christopher Loiacono Trombón

Carlos Colmenares Voz en “Tributo Africano”

Kent Peralta Percusión en “Tributo Africano y Ausencia”

Alexis Saer Guitarra en “Tributo Africano”

Alí Javier Rodríguez Batería en “Molotov”

Cecilia Correa Voz en “Missing Words”

Alí José Rodríguez Batería en “Missing Words”

Ezequiel Ojeda Tecladoen“Missing Words”

Jesús Páez Riff de Guitarra en “Missing Words”

Sally Ford Saxoen “Amor Siniestro” (Melbourne Ska Orchestra. Australia)

Felippe Pippeta Trompeta en “Amor Siniestro” (Orquesta Brasileira de Música Jamaicana. Brasil)

Lista de canciones:

1. Amor Siniestro.

2. Aunque ya no estés.

3. Ausencia.

4. Bala.

5. Buscando La Paz.

6. Caminos Paralelos.

7. Missing Words.

8. Molotov.

9. Sueños.

10. Tributo Africano.

11. Un Día Más.

