Zandú presenta su nuevo tema “Que Cosa Tan Loca”

El intérprete de Si Va, Quinceañera y Se Marchó compone este sencillo en honor a la situación que se vive actualmente por el Coronavirus

Caracas, mayo 2020 – “Qué Cosa Tan Loca” es el nombre de su nuevo single, escrito y compuesto por Zandú, quien sigue demostrando su talento musical con este sencillo, en donde explica con una manera bastante creativa la posición de las personas en alejarse y la necesidad de pasar el mayor tiempo en sus casas, siendo este nuestro mejor aporte.

Con su cuatro característico y su voz inusual, el criollo impactó a todos con este nuevo tema en el cual grandes artistas reconocidos por la academia de la música latina Latin Grammy y la casa productora Wow Music Group se unieron, en la dirección del proyecto de Alexander Schechner Cohen, la producción estuvo a cargo de Alcover, reconocido productor quien ha trabajado con Don Omar, Alkilados y Nacho, en la co producción y en el bajo Rodner Padilla, reciente ganador del Latin Grammy, en las guitarras Daniel Uribe, guitarrista principal de Nicky Jam y Darwin Leal en el diseño del cover.

El video en la cuenta de Facebook del artista alcanzó más de 15 millones de reproducciones y en Instagram superó las 150 mil reproducciones, visualizándose en países como España, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Panamá y la ciudad de Bangladesh en la India. En medio de la cuarentena por la pandemia que se vive actualmente, Zandú interpretó “Qué Cosa Tan Loca” desde el balcón de su vivienda, recibiendo gran aceptación por parte del público que se encontraba alrededor.

Además este lanzamiento viene acompañado de un creativo videoclip grabado en las ciudad de Caracas. El audiovisual de “Qué Cosa Tan Loca”, fue producido y post producido por la reconocida casa de artes visuales internacional Trini Producciones, quienes han producido videos internacionales para Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Caramelos de Cianuro, la súper banda de Venezuela Guaco, entre otros. En este material participaron junto a Zandú artistas y personalidades venezolanas como George Harris, María Antonieta Duque, Viviana Gibelli, Kerly Ruiz, Caterina Valentino, Segio Novelli, Yul Burkle, Scarlet Ortiz, Juan Carlos García y Yuvana Montalvo, así como el cantante colombiano Felipe Peláez, entre otros.

El tema se podrá visualizar en el canal de YouTube del artista y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify, entre otros.

Para mayor información, síguenos en: @ZanduOfficial

