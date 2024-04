“Retornar a lo que fue, sacar del foso la fe” exposición individual de Francisca Sosa López en la Hacienda La Trinidad

“Retornar a lo que fue, sacar del foso la fe”, es el título de la exposición individual de la artista Francisca Sosa López, que será inaugurada el 21 de abril de 2024 a las 11:00 a.m. en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, conjuntamente con la Fundación ArtesanoGroup, bajo la curaduría de Patricia Velasco Barbieri y la museografía de Pedro Quintero.

En esta exposición, Francisca Sosa López, artista multidisciplinar venezolana residenciada en Londres, presenta el resultado de su trabajo desarrollado en la residencia artística ofrecida por la Fundación ArtesanoGroup y su programa Hacedores de País en El Cercado, isla de Margarita, y que le brindó la oportunidad de reencontrarse con Venezuela y aprender de las tradiciones de los artesanos de la región

“Partiendo del debate histórico que tuvo lugar durante el Renacimiento en torno a las diferencias o límites entre las figuras del artesano y el artista, uno de los objetivos cardinales de la residencia consistió en -respetando siempre la herencia y el conocimiento transmitido por los artesanos de la isla- ampliar o resignificar desde una perspectiva contemporánea el uso y las posibilidades de los materiales y objetos tradicionales. Con este fin, la artista investigó los hábitos diarios de los artesanos, la historia y la función de cada manifestación artesanal, así como la intencionalidad y función inherente a cada uno de los objetos en los que se interesó. En este proceso ideó y construyó un conjunto de cuatro obras de naturaleza instalativa a partir de diversos objetos originarios de la artesanía insular”, tal y como explica el equipo de ArtesanoGroup en el texto de presentación del proyecto.

“La exhibición se orienta, entonces, a la apropiación y ocupación del espacio expositivo a partir de la instalación de unas ambiciosas piezas tridimensionales elaboradas a partir de objetos de barro, cestas, hamacas y materiales asociados a estos saberes ancestrales: tierra, piedras, fibras etc. Se trata de una propuesta que además de celebrar y reinterpretar las tradiciones de la zona, proyectan y revalorizan algunas de las prácticas asociadas al género femenino. Las obras se construyen a partir de los objetos producidos por los artesanos de la región a fin de darle visibilidad a su trabajo, pero también, de poner en valor los nexos entre nociones como artesanía y contemporaneidad”.

Asimismo, según señala la presentación, en la muestra se incluyen un conjunto de piezas de los artesanos de la zona, un registro visual a cargo de la fotógrafa Silvana Trevale en el cual se retratan los artesanos que produjeron las piezas y acompañaron a la artista en su proceso de trabajo, así como algunos videos que documentan tanto la residencia como el proceso de trabajo de Francisca Sosa.

Por su parte, la curadora Patricia Velasco Barbieri afirma en el texto de sala, que “El resultado de esa experiencia se concreta en una propuesta que pone en valor los vínculos entre saberes artesanales locales -alfarería, cestería y tejido- y sus nexos y resonancias con la contemporaneidad. De esta manera, la muestra evidencia el intercambio entre la práctica de la artista y el quehacer de los artesanos generándose correspondencias, apropiaciones e interpretaciones. Hay, en la propuesta de Sosa López, una transversalidad de conexiones y miradas que redimensionan el objeto artesanal y sus materiales abriendo nuevas posibilidades de lecturas y significaciones. La muestra propone, entonces, la oportunidad de reflexionar sobre las valoraciones, límites e intercambios que ofrecen nociones como artesanía y contemporaneidad en tiempos de disolución de fronteras, de interdisciplinaridad, de lenguajes híbridos, mixtos y polisémicos”.

“Retornar a lo que fue, sacar del foso la fe es, en definitiva, una muestra que establece lecturas cruzadas tanto en lo formal como en lo narrativo propiciando un intercambio enriquecedor que revitaliza y redimensiona la mirada de una interesante y compleja relación de profundas y contundentes resonancias: el vínculo entre la artesanía y la contemporaneidad”, expresa la curadora.

Francisca Sosa López (Caracas, 1991) vive y trabaja en Londres. Culminó su maestría en Bellas Artes en la prestigiosa The Slade School of Fine Arts de Londres, en 2020. Ha colaborado con diversos artistas de la escena británica y en los últimos años ha exhibido su trabajo en galerías e instituciones, tales como el British Museum, Peer Gallery, Pippi Houldsworth Gallery, Grove Collective, Grupo Amalgama, Kristin Hjellegjerde Gallery, Cedric Bardawil, entre otros. Su obra se encuentra representada en la colección permanente del University College de Londres y ha participado en proyectos específicos con el British Museum. La artista ha sido seleccionada para importantes premios, como el Provost Purchase Prize for UCL East, el Adrian Carruthers Award y el Saatchi Art Rising Stars. En los últimos años ha dirigido seminarios en el Camberwell College of Arts, University of the Arts, de Londres y ha colaborado en importantes conversatorios, como Kovet Art. Obras suyas están presentes en colecciones privadas de Venezuela, España, Corea del Sur, Italia, Mónaco, Líbano, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, México y China.

En el marco de la muestra se realizarán una serie de eventos que incluirá talleres prácticos con los Alfareros de El Cercado, Juan José Bermúdez, Juan Alberto Rodríguez y la artista Francisca Sosa, dirigidos a estudiantes y creadores, así como visitas guiadas y encuentros. Dichos eventos serán informados oportunamente por nuestras redes sociales.

La exposición “Retornar a lo que fue, sacar del foso la fe”, de Francisca Sosa López, se estará presentando hasta el 2 de junio de 2024 en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, ubicada en la calle Rafael Rangel Sur, urbanización Sorocaima, La Trinidad, Baruta, Caracas. El horario es de martes a domingos, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

