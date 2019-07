Los Dj Carlitos Bronco y Gustavo Dominguez dicen presente a la gala del baúl este 27 julio

Dos Artistas internacionales dicen presente en la gala del baúl 4 este 27 de julio , En el monasterio san charbel lugar donde se llevara a cabo la gran Gala de la salsa donde se paralizara caracas

El Productor General de este Grandioso evento Johan linares Anuncio que sera un concierto con grandes talentos de la salsa y con un Amplio repertorio nunca antes visto donde sin duda alguna los fanáticos de estos grandes artistas se Conmoverán

Entre lo que podrás Disfrutar en este Concierto esta Los Cantantes Roberto Lugo Junto a Cheo Andujar con su Orquesta sin dejar a un lado los Dj mas pegados a nivel internacional Dj Carlitos bronco , Dj Carly , Dj Camara lenta ,Dj jhan castillo ,Dj junior oriack y con la música electrónica Gustavo Dominguez

Uno de los Eventos mas esperado por los fanáticos de la salsa este 2019 ademas esta nominado como el evento del año donde tendrá lugar en el gran salón cedro del libano , Monasterio san charbel , Diagonal a la casa del Artista

Para Reservaciones : +58414 181 42 88

Mas Información , Sigan la cuenta

@lagaladelbau @Johan_lisander

Nota de prensa :

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine

