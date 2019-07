¿Cómo preparar Mandocas Zulianas?

Receta: Mandocas Zulianas

La cocina zuliana tiene sus elementos referenciales en el coco, el plátano, el pescado y la carne de caprinos. El coco y sus derivados como el agua, la pulpa y la leche de coco, intervienen en la confección de muchas recetas, como el mojito en coco, el conejo en coco, el pescado embasurao, entre otros.

Hoy les traemos la receta de las típicas mandiocas maracuchas.

Ingredientes:

2 tasas de harina de maíz amarillo

½ kilo de panela de papelón

2 cucharaditas de semillas de anís

½ kilo de queso blanco duro.

1 plátano pinton

aceite para freír.

Preparacion:

Se disuelve el papelón en 2¼ tazas de agua y se deja enfriar. Se sancocha el plátano hasta quedar blando y se hace puré con él. Al agua de papelón se le añade la harina de maíz y se mezclan hasta lograr una preparación homogénea. Luego, a la masa se le añade el plátano machacado, el anís y la mitad del queso blanco (rallado) y se sigue amasando hasta que se hayan unido bien todos los ingredientes; se deja reposar por unos 10 minutos. Si es necesario se agrega agua es para ir ablandando la masa agregándole agua poco a poco si es que quedo muy dura, ya que debe quedar firme para que no se enchumben al freírlas pero si queda muy dura la masa entonces se parten o se agrietan los rolitos cuando se unen los extremos. Para hacer las mandocas, se hacen bolitas de masa y luego se les da forma de rolitos, bastoncitos, etc. Estos rolitos se unen por los extremos. Se fríen en abundante aceite bien caliente, primero de un lado y luego el otro hasta que estén bien doraditas. Estando listas, lo que resta es comérselas. Pero ojo, se comen con la otra mitad del queso picado en rolitos o rallado si lo prefiere. Redacción NotiActual

